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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:35

В Массачусетсе семь человек были ранены в результате драки между байкерскими клубами

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - В американском городе Фолл-Ривер (штат Массачусетс) в субботу семь человек были ранены в результате драки между членами мотоклубов. Об этом пишет Fox News со ссылкой на власти штата.

По информации издания, полиция приехала на сообщение о массовой драке с применением оружия. На месте происшествия полицейские увидели, что в схватке принимают участие более 50 человек.

Госпитализированные получили ножевые ранения без угрозы для жизни.

Полиция выясняет обстоятельства драки и предполагает, что многие из ее участников приехали из других городов.

США Массачусетс Фолл-Ривер
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