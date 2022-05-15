Санкции понизили экспорт из Белоруссии в ЕС и Северную Америку на $16-18 млрд

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Из-за экономических санкций, введенных против Белоруссии в последнее время, экспорт в страны ЕС и Северной Америки из этой страны был заблокирован в объеме $16-18 млрд в год, сообщил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.

"Санкции Запада заблокировали экспорт из Белоруссии в страны Евросоюза и Северной Америки в объеме $16-18 млрд в год", - заявил он в интервью телеканалу Al-Arabia, фрагмент которого был показан в воскресенье на телеканале "Беларусь 1".

Глава белорусского правительства обратил внимание на тот факт, что экономические потери для его страны будут иметь временный характер, а белорусский экспорт быстро переориентируется на Восток.

"Переориентация на Восток не является вынужденной мерой в ответ на давление со стороны Запада, как это многие пробуют представить. Это скорее наверстывание того, что мы сами недоработали на Востоке. В этом отношении для Белоруссии с ее открытой, экспортно-ориентированной экономикой огромное значение в нынешних условиях имеет интенсификация работы во всех регионах Азии, Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока, Южной Америки", - отметил Головченко.