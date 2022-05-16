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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:47

Новая Зеландия ввела санкции в отношении белорусских чиновников и предприятий ОПК

Новая Зеландия ввела санкции в отношении белорусских чиновников и предприятий ОПК
Фото: Julien Mattia/Anadolu Agency/Getty Images

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Новая Зеландия в понедельник ввела санкции в отношении ряда представителей руководства Белоруссии, говорится в сообщении, размещенном на информационном сайте новозеландского правительства.

"Санкции затрагивают 27 представителей властей Белоруссии и оборонных предприятий, которые поддерживают действия России на Украине", - отмечается в тексте.

Среди тех, кого новозеландские власти включили в санкционные списки, фигурируют и 12 граждан Белоруссии, в отношении которых в марте ввели запрет на посещение страны.

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