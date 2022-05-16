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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:52

Ряд стран АТЭС создадут систему обмена данными, закрытую от РФ и Китая

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Япония, США, Южная Корея, Канада, Тайвань, Филиппины и Сингапур, входящие в форум Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества (АТЭС), договорились создать новую систему обмена персональными данными, к которой не будет доступа у России и Китая (также являются членами форума). Об этом сообщило издание Nikkei.

Как отмечает газета, из-за того, что РФ и КНР являются членами форума АТЭС, у других стран появились опасения по поводу обмена персональными данными. Новые правила создадут структуру обмена информацией между членами АТЭС, между которыми существует взаимное доверие, говорится в публикации.

Также планируется, что к этой структуре могут присоединиться государства, не входящие в АТЭС, в частности, Великобритания и Бразилия. Если это произойдет, можно будет создать систему передачи данных, аналогичную той, что действует сейчас в Евросоюзе.

В связи с этим существующие правила трансграничной приватности данных (CBPR) АТЭС будут пересмотрены. Новая структура обмена данными будет независима от АТЭС.

В настоящее время в АТЭС входит 21 государство.

АТЭС Китай
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