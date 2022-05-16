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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:52

В МИД РФ призвали создать непосредственную угрозу для соответствия оценке НАТО

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Россия будет соответствовать оценке НАТО о представлении "непосредственной угрозы", если в концепции Североатлантического альянса будет обозначена таким образом, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Будем им создавать непосредственную угрозу, чтобы быть на высоте этой оценки", - сказал Рябков в понедельник, отвечая на соответствующий вопрос "Интерфакса".

На прошлой неделе в НАТО заявили о планах обозначить Россию как "непосредственную угрозу" в новой стратегической концепции альянса, которая должна быть принята летом этого года. До этого в концепции принятой в 2010 году, Россия была обозначена там как "партнёр".

НАТО Россия Сергей Рябков
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