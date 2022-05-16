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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:52

Адвокат Саакашвили Гварамия получил 3,5 года за присвоение крупной суммы

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Генеральный директор телеканала "Мтавари архи" Николоз Гварамия был признан виновным и осужден на тюремное заключение сроком на три года и шесть месяцев на судебном процессе в понедельник.

Его признали виновным в злоупотреблениях и присвоении средств в крупных размерах на посту генерального директора телекомпании "Рустави 2" в 2015 году. Решением судьи Гварамия взят под стражу в зале суда.

Прокуратура обвиняет Гварамия в присвоении крупной суммы денег, полученных за счет рекламы на телеканале "Рустави 2", на которые он приобрел дорогостоящую автомашину.

Гварамия также является адвокатом находящегося в заключении бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

Решение суда является политическим преследованием со стороны действующих в Грузии властей, заявил журналистам адвокат Димитри Садзаглишвили.

"В демократических государствах не преследуют директоров критических СМИ за инакомыслие. Факт налицо, что все неугодные грузинским властям лица преследуются в этой стране", - сказал адвокат.

Он отметил, что на желании Грузии вступить в Евросоюз после задержания Гварамия серьезно уменьшит ее шансы.

Николоз Гварамия Грузия
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