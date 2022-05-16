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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:52

Путин проведет двухсторонние встречи с президентами Белоруссии, Казахстана и Киргизии

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин после основной части саммита ОДКБ в понедельник проведет двухсторонние переговоры с коллегами из Казахстана, Белоруссии и Киргизии, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Президент Путин по завершении вот этой многосторонней части еще продолжит серию двухсторонних встреч. В частности, будет его двухсторонняя встреча с президентом Казахстана (Касым-Жомартом) Токаевым, президентом Белоруссии (Александром) Лукашенко и президентом Киргизии (Садыром) Жапаровым", - сказал Песков журналистам в понедельник.

Перед основной частью саммита Путин проводит встречу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Во второй половине дня, ориентировочно после 16:00, лидеры государств - членов ОДКБ проведут переговоры за рабочим, протокольным завтраком в закрытом режиме, сказал Песков.

По итогам саммита, как ожидается, с прессой пообщается генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, добавил Песков.

Владимир Путин Александр Лукашенко Касым-Жомарт Токаев Садыр Жапаров
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