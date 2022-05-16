Премьер Швеции сообщит НАТО о желании страны вступить в альянс

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон в понедельник заявила, что проинформирует НАТО о желании ее страны стать членом Североатлантического альянса, сообщает шведское радио.

"Мы проинформируем НАТО о том, что хотим присоединиться к альянсу", - приводит радиостанция слова премьера.

Ранее Андерссон заявила, что Швеции "нужны формальные гарантии безопасности, которые даёт членство в НАТО".

Накануне официальное решение о подаче заявки на членство в НАТО приняла Финляндия.

Что нужно для вступления в НАТО

Принятие новых членов в НАТО регулируется статьей 10 Североатлантического договора (1949 год): согласно ей, страна, желающая вступить в альянс, должна находиться в Европе, и для ее вступления требуется согласие всех членов НАТО.

Кроме того, Вашингтонский саммит НАТО 1999 года принял дополнительный список требований, выполнение которых является желательным. В частности, речь идет об урегулировании страной-кандидатом международных споров с ее участием, об урегулировании этнических, территориальных и политических конфликтов, о предоставлении информации об экономическом положении страны, о ее вкладе в работу НАТО, включая участие в миссиях альянс, об отмене обязательного призыва в армию.

Многошаговый процесс принятия нового члена НАТО контролирует Североатлантический совет - основной орган принятия политических решений в альянсе. В случае подачи заявки на вступление, ее сначала рассмотрят в совете, после чего соглашение о членстве должно быть ратифицировано на национальном уровне в 30 странах альянса.

Также каждый член НАТО может предъявлять дополнительные требования к кандидату на вступление.

Какие страны стремятся в НАТО

В 2020 году НАТО официально признавала три стремящихся к вступлению в альянс страны - Боснию и Герцеговину, Грузию и Украину.

Швеция старалась придерживаться нейтрального статуса с 1815 года, проводя политику невмешательства, дистанции в отношении великих держав. Финляндия избрала этот путь по итогам Второй мировой войны: так, большинство жителей Финляндии традиционно выступали против членства страны в Североатлантическом альянсе. Однако разговоры о возможности присоединения этих двух стран к НАТО активизировались на рубеже 2021 - 2022 годов на фоне споров между РФ и Западом по поводу концентрации около границ с Украиной российских сил.

В начале 2022 года генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Финляндия и Швеция в случае подачи заявки на членство в НАТО смогут быстро вступить в альянс. Столтенберг пояснял, что Финляндия и Швеция являются близкими партнерами альянса, НАТО и эти страны проводят совместные учения и тренировки. Кроме того, по словам генсека, эти страны отвечают многим стандартам альянса, а Хельсинки и Стокгольм располагают хорошо функционирующими институтами в сфере обороны и безопасности.

Проведенный после начала спецоперации РФ на Украине опрос по заказу финской национальной телекомпанией Yle показал, что 53% финнов поддерживают вступление в НАТО. Это первый случай в истории, когда большинство финнов поддержали вступление в НАТО.

Хорватия и Турция против

Между тем, ранее президент Хорватии Зоран Миланович заявлял, что сабор (парламент Хорватии) не должен ратифицировать присоединение к НАТО каких-либо новых стран, поскольку считает это очень опасной авантюрой.

Кроме того, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 13 мая заявил, что отрицательно смотрит на идею вступления Швеции и Финляндии в НАТО. По словам Эрдогана, такая позиция вызвана тем, что члены "Рабочей партии Курдистана" (РПК), признанной Турцией террористической организацией, "действуют в этих скандинавских странах".