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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:57

Генсек ОДКБ отметил растущую милитаризацию восточной Европы со стороны НАТО

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Милитаризация восточно-европейского региона со стороны НАТО нарастает, идёт переброска войск альянса в сопредельные с государствами ОДКБ страны, заявил генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась.

"Надо понимать, что мы сейчас стоим на пороге дальнейшей милитаризации Восточно-европейского региона и усиления напряжённости. Это факт, многие планы объявлены и (идёт) дальнейшее увеличение оборонных расходов и увеличение группировок войск, численности вооружённых сил, переброска дополнительных подразделений натовских в сопредельные с нашими государствами страны", - сказал Зась на пресс-конференции в понедельник по итогам саммита ОДКБ.

При этом он отметил, что в случае вступления в НАТО Финляндии и Швеции, всё вышесказанное будет касаться и Северной Европы.

"Трудно сказать, чем это всё закончится, но одно очевидно: что эти шаги, в том числе по расширению блока НАТО, - они приведут к нарастанию напряжённости в Европе. Это очевидно", - сказал Зась, отвечая на вопрос о ситуации в связи с перспективой вступления в НАТО Финляндии и Швеции.

ОДКБ НАТО Станислав Зась
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