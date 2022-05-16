Вопрос о привлечении ОДКБ к спецоперации на Украине на саммите в Москве не обсуждался

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Вопрос о привлечении сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) к спецоперации России на Украине в ходе саммита в Москве не ставился, сообщил в понедельник генсек организации Станислав Зась.

"В ходе встречи президент РФ Владимир Владимирович Путин очень подробно проинформировал своих коллег о ходе специальной военной операции, которую проводит Российская Федерация на Украине. Вопрос о каком-либо участии или привлечении ОДКБ в этой специальной военной операции не ставился и не обсуждался", - сказал Зась журналистам.