Вознаграждения американских CEO достигли рекорда шестой год подряд в 2021 году

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Компенсационные выплаты руководителям американских компаний в 2021 году установили рекорд по итогам шестого года подряд на фоне восстановления экономики после пандемии и повышения заработной платы сотрудников, пишет The Wall Street Journal.

Медианный размер вознаграждений CEO компаний из Standard & Poor's 500 в прошлом году достиг $14,7 млн по сравнению с $13,4 млн в 2020 году, свидетельствуют результаты анализа MyLogIQ данных более чем 400 фирм.

Общая сумма выплат у большинства руководителей выросла по крайней мере на 12%. При этом выплаты акционерам подскочили примерно на 30%.

Средний размер компенсаций, выплаченных в денежной форме (базовая зарплата, бонус и др.), в 2021 году составил $4,1 млн против $3,1 млн годом ранее.

В прошлом году девять CEO получили вознаграждения на сумму не менее $50 млн в виде акций и многолетних пакетов по сравнению с семью в 2020 году и одним в 2016 году. На подобные бонусы приходится примерно две трети совокупного дохода руководителей компаний.

Самое значительное вознаграждение по итогам 2021 года получил глава туристической онлайн-компании Expedia Group Питер Керн - $296 млн. Практически весь объем составляют акции. Керн возглавил компанию в апреле 2020 года.

Второе место по сумме выплат занял руководитель Warner Bros. Discovery, которая раньше называлась Discovery, Дэвид Заслав - около $246 млн. Далее следуют CEO "облачного" сервиса ServiceNow Inc. Билл Макдермотт - примерно $158 млн, глава Apple Inc. Тим Кук - почти $100 млн и JPMorgan Chase & Co. Джейми Даймон - чуть более $84 млн.

Количество женщин, которые возглавляют компании из S&P 500, не изменилось за прошлый год - 24. Ни одна из них не попала в топ-25 по объему выплат. Наиболее существенный размер компенсации получила Лиза Су из Advanced Micro Devices - $29,5 млн, из них $25,1 млн акциями.

Что касается публичных компаний, акции которых не входят в расчет S&P 500, то руководители ряда из них получили более значительные суммы за прошлый год. Это, например, главные исполнительные директора Endeavor Group Holdings Inc. Ари Эмануэль ($308 млн) и Trade Desk Inc. Джефф Грин ($835 млн).

Между тем 16 CEO компаний из S&P 500 за минувший год получили выплаты на сумму менее $5 млн. В 2020 году их насчитывалось 25. Однако в число таких "аутсайдеров" входят богатейшие люди мира Илон Маск, возглавляющий Tesla, и руководитель Berkshire Hathaway Уоррен Баффет.

По объему выплат акционерам в 2021 году первое место заняла Marathon Oil, доход от инвестиций в акции которой составил 150%. Далее следуют Moderna Inc. - 143%, Fortinet Inc. - 142%, Ford Motor - 137,5% и Applied Materials - 133%.

В среднем по всем компаниям данный показатель составил 29,6%.

Наиболее значительные потери инвесторам принесли вложения в акции Penn National Gaming - минус 40%, Global Payments - минус 37%, Activision Blizzard - минус 28%, MarketAxess Holdings - минус 27,5%, Viatris - минус 26%.

При этом размер компенсационного пакета главы оператора казино и ипподромов Penn National Gaming Джея Сноудена взлетел почти в 17 раз в 2021 году - до $65,9 млн, в результате он занял шестое место в списке самых высокооплачиваемых CEO.