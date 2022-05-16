Россия выходит из Парламентской конференции Балтийского моря

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин в понедельник сообщил о принятом Советом палаты решении о выходе РФ из Парламентской конференции Балтийского моря (ПКБМ).

"Сегодня на Совете Думы приняли решение о выходе Российской Федерации из Парламентской конференции Балтийского моря", - цитирует слова Володина сайт Госдумы в понедельник.

Постоянными членами ПКБМ являются парламенты Германии, Дании, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, Финляндии, Швеции и Эстонии и, как отметил Володин, с "парламентариями большинства из этих стран сегодня нет диалога ни в формате этой организации, ни по межпарламентским каналам".

"Ответственность за разрыв парламентских связей лежит на тех, кто подрывает базовые принципы Конференции и использует ее для нападок на Россию", - сказал также спикер Госдумы.

Он отметил, что деятельность ПКБМ всегда строилась на равноправной основе, а решения принимались консенсусом, однако, "Парламентская конференция Балтийского моря прекратила реальное сотрудничество, а страны-участницы забыли об интересах собственных граждан".

"Некогда полезный формат многостороннего диалога превращен в инструмент антироссийской политики. Это лишает всякого смысла дальнейшее взаимодействие в рамках ПКБМ", - считает председатель Думы.