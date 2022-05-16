Минобороны РФ заявило о подрыве украинскими силами фугаса с селитрой для провокации

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ заявило, что украинские спецслужбы устроили провокацию, взорвав фугас с аммиачной селитрой, для обвинения российской армии в применении отравляющих веществ.

"Сегодня в 13:35 на ферме, расположенной в полутора километрах северо-западнее населенного пункта Мазановка, спецслужбами Украины был произведен подрыв заблаговременно заложенного фугаса, усиленного накладкой до одной тонны аммиачной селитры", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"В результате взрыва образовалось ядовитое облако высотой около одного километра, которое сместилось в сторону населенного пункта Краматорск", - сообщило Минобороны РФ, которое опубликовало видеокадры взрыва.

"Ранее 11 мая аналогичная провокация была реализована СБУ в районе населенного пункта Долгенькое Харьковской области. С целью обвинения российской армии в применении химического оружия СБУ был осуществлен подрыв цистерны с удобрениями, предположительно, аммиачной селитрой", - говорится в сообщении.