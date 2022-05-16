Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:14

Главы МИД ЕС согласились выделить Украине дополнительные 500 млн евро

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Главы МИД ЕС согласились предоставить Украине дополнительные 500 млн евро, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в понедельник.

Таким образом, общая сумма европейской помощи доходит до 2 млрд евро.

"Мы согласились предоставить дополнительные 500 млн из Европейского фонда мира для доставки оружия. То, что началось с 500 млн, теперь приближается к 2 млрд", - заявил Боррель во время пресс-конференции.

По словам главы дипломатии ЕС, "это только верхушка айсберга", так как многие страны-члены ЕС предоставляют Украине помощь самостоятельно.

О планах предоставить такую дополнительную финансовую помощь Украине Боррель сообщал на прошлой неделе.

Украина ЕС Жозеп Боррель
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Президент Турции выступил против принятия Швеции и Финляндии в НАТО

Главы МИД стран ЕС не смогли согласовать шестой пакет санкций против РФ

Главы МИД стран ЕС не смогли согласовать шестой пакет санкций против РФ

Экс-министр труда Элизабет Борн сформирует новое правительство Франции

Россия выходит из Парламентской конференции Балтийского моря

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Премьер Швеции сообщит НАТО о желании страны вступить в альянс

Военная операция на Украине

Достигнута договоренность о вывозе раненых украинских военных с "Азовстали"

В ДНР сообщили о переговорах с вышедшими из "Азовстали" украинскими военными