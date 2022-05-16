Скончался первоиерарх РПЦЗ митрополит Иларион

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Первоиерарх Русской зарубежной церкви митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион скончался в понедельник на 75-м году жизни, сообщил "Интерфаксу" управляющий делами канцелярии Архиерейского Синода РПЦЗ протоиерей Серафим Ган.

По его словам, предстоятель скончался в два часа дня по местному времени после продолжительной болезни.

"Сейчас мы с епископом Манхэттенским Николаем находимся в больнице, где совершили первую панихиду в палате покойного. Владыка Иларион был добрейшей души архипастырем, монахом и человеком-христианином. Вечная ему память", - сказал протоиерей Серафим Ган.

В Московском патриархате назвали кончину главы РПЦЗ большой потерей.

"Митрополит Иларион любил молитву и всегда стремился к миру, он совсем не ценил внешние атрибуты власти и по свойственному ему смирению всегда, когда мог, предпочитал уступить собратьям", - сказал "Интерфаксу" замглавы Отдела внешних церковных связей РПЦ протоиерей Николай Балашов.

По словам священника, к воссоединению Русской церкви сам митрополит Иларион был готов задолго до того, как оно состоялось, "но по тому же смирению терпеливо ждал, пока к такому решению придут остальные архиереи Зарубежной церкви".

"Большая потеря - уход этого человека поистине доброй души, с великим христианским терпением переносившего тяготы болезни и до самого конца продолжавшего свое служение. Еще в четверг он проводил по удаленной связи заседание Архиерейского синода... Вечная ему память!" - сказал отец Николай.

Митрополит Иларион (в миру - Игорь Алексеевич Капрал) родился 6 января 1948 года в канадском городе Спирит-Ривер. Русской зарубежной церковью руководил с 18 мая 2008 года, став первым в ее истории предстоятелем, утвержденным на этой должности Синодом Московского патриархата.