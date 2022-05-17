Землетрясение магнитудой 6 произошло у берегов Суматры

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - В акватории Индийского океана в 177 километрах южнее города Бенгкулу на западном побережье острова Суматра, входящего в состав Индонезии, зарегистрировано землетрясение магнитудой 6, сообщает во вторник Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 21:58 по московскому времени в понедельник подземного толчка находился примерно в 17-18 км к западу от небольшого острова Энгано.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "разрушительное".