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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:43

Землетрясение магнитудой 6 произошло у берегов Суматры

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - В акватории Индийского океана в 177 километрах южнее города Бенгкулу на западном побережье острова Суматра, входящего в состав Индонезии, зарегистрировано землетрясение магнитудой 6, сообщает во вторник Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 21:58 по московскому времени в понедельник подземного толчка находился примерно в 17-18 км к западу от небольшого острова Энгано.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "разрушительное".

Индонезия Суматра
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