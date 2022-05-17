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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:18

Вашингтон решил вернуть американских военных в Сомали

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Около 500 советников из состава спецназа США отправятся в Сомали, где займутся подготовкой местных сил для более эффективного противодействия боевикам радикальной группировки "аш-Шабаб" (запрещена в России). Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на Белый дом.

Издание приводит слова неназванных официальных лиц, которые пояснили, что эта мера не отразится на общей ситуации с размещением американских сил в регионе.

Этот шаг администрации США указывает на изменение позиции Вашингтона – в последние недели президентства Дональд Трамп принял неожиданное решение о выводе 750 американских военнослужащих из Сомали, напоминает газета.

"С тех пор группировка "аш-Шабаб" стала лишь сильнее – увеличилось количество нападений, в том числе и против персонала из США", - цитирует The Guardian слова собеседников.

Газета отмечает, что в Пентагоне такую идею высказывали еще несколько месяцев назад, и по некоторым данным, президент США Джо Байден одобрил ее ранее в мае, но оглашение решения было обусловлено политическими процессами в Сомали – в воскресенье сомалийские парламентарии переизбрали президентом страны Хасана Шейха Мохамуда.

Сомали живет в условиях фактического безвластия с 1991 года, когда в стране был свергнут президент Сиад Барре.

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