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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:50

Патрушев обвинил Запад в "развале глобальной архитектуры безопасности"

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - США и их союзники проигнорировали озабоченности России в сфере стратегической стабильности и сделали ставку на военно-политическую экспансию в сторону границ РФ, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

"Отказавшись вести с Россией конструктивный диалог и учитывать наши законные озабоченности в сфере стратегической стабильности и других жизненно важных областях, США и их союзники сделали ставку на военно-политическую экспансию в сторону наших границ", - сказал Патрушев на заседании научного совета при Совбезе РФ.

Он назвал нынешнюю обстановку в мире "беспрецедентным геополитическим кризисом".

"Запущенный Западом процесс развала глобальной архитектуры безопасности и международной договорно-правовой системы ожидаемо привел к росту напряженности во всем мире", - сказал Патрушев.

В частности, отметил он, тяжелый удар по международной безопасности нанесли решения США об одностороннем выходе из договоров по ПРО, РСМД, по открытому небу, а также неконструктивная позиция по теме стратегических наступательных вооружений.

Николай Патрушев США
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