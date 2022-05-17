Парламент Финляндии одобрил подачу заявки на вступление страны в НАТО

Заседание парламента Финляндии Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Парламент Финляндии на пленарном заседании во вторник проголосовал за подачу заявления о вступлении страны в НАТО.

Из 200 депутатов Эдускунта (парламента) за членство в Североатлантическом альянсе проголосовали 188 человек, против были 8.

Как заявил выступивший с докладом председатель парламентского комитета по иностранным делам Юсси Халла-ахо (Jussi Halla-aho), "Финляндия должна подать заявку на вступление в НАТО". "Из существующих альтернатив членство в НАТО является самой сильной дополнительной защитой для Финляндии", - считает он.

При этом он отметил, что вступление в альянс не должно сопровождаться предварительными национальными условиями или оговорками.

Халла-ахо отметил, что деятельность Финляндии в НАТО может быть изложена позднее в докладе о внешней политике и политике безопасности, который будет рассматриваться один раз в течение парламентского срока.

Решение парламента должен утвердить президент Сайли Ниинистё. Как ожидается, он сделает это дистанционно, во время начавшегося во вторник визита в Швецию.

Президент Финляндии и правительственный комитет по внешней политике и обороне 15 мая приняли решение подать заявку на членство в НАТО. Президент Саули Ниинистё отмечал, что к этому решению Финляндию подтолкнули события на Украине. Он также подчеркнул, что "заявление Финляндии о членстве не направлено против кого бы то ни было".