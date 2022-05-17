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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:50

Вашингтон опроверг попытки убедить АСЕАН понизить уровень отношений с РФ

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Власти США заявили, что не старались убедить членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) снизить интенсивность отношений с РФ из-за ситуации на Украине, сообщило во вторник издание South China Morning Post (SCMP).

В минувшую пятницу в Вашингтоне состоялся саммит США-АСЕАН. Во вторник специальный помощник президента США Эдгар Каган заявил, что Джо Байден обсуждал с лидерами стран АСЕАН необходимость международной реакции на события на Украине.

"Я не считаю, что на переговорах особое внимание уделяли попыткам убедить страны (АСЕАН - ИФ) отдалиться от России. Я полагаю, приоритет был в том, чтобы разъяснить точку зрения США, - приводит SCMP слова Кагана. - Мы признаем, что у каждой страны региона - собственная история. И у некоторых из них - близкие связи с Россией".

Помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринкен заверил журналистов, что значительное число лидеров АСЕАН выражало обеспокоенность в связи с ситуацией на Украине.

SCMP напоминает, что в заявлении по итогам саммита США и АСЕАН упоминаний России и ситуации на Украине не было.

АСЕАН США
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