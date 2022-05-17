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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:50

В Минске арестован бывший сотрудник Белтелерадиокомпании Дмитрий Лукша

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - В Минске по уголовному делу арестован и помещен в городской СИЗО-1 бывший сотрудник Белтелерадиокомпании Дмитрий Лукша, сообщил правозщащитный центр "Весна".

По информации правозащитников, 11 марта у него дома прошли обыски и его задержали.

Ранее Лукша работал на телеканале "Беларусь 1", был ведущим программы "Зона Х" (криминальные новости). В последнее время он работал внештатным корреспондентом на казахстанский телеканал "Хабар 24".

По сведениям "Весны", основанием для задержания стал его последний сюжет на этом канале. Ему вменили уголовную статью об оскорблении представителя власти, а затем добавили статью об организации или участии "в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок".

Белоруссия Минск Дмитрий Лукша СИЗО-1 Хабар 24 Беларусь 1
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