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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:47

Макрон обсудил по телефону с Зеленским перспективы членства Украины в ЕС

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, в ходе которого лидеры обсудили тему возможного членства Украины в ЕС, сообщили в Елисейском дворце.

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"Президент Франции подтвердил президенту Зеленскому, что заявка Украины на присоединение к ЕС будет рассмотрена на Евросовете в июне на основе заключения, вынесенного Еврокомиссией", - говорится в коммюнике.

Макрон напомнил, что ранее страны ЕС уже заявляли, что Украина "является частью европейской семьи".

Согласно сообщению Елисейского дворца, Макрон также заявил Зеленскому, что Франция продолжит поставки оружия Украине.

Кроме того, президенты обсудили проблему продовольственной безопасности и "возможные способы обеспечения экспорта украинского зерна, от которого зависит большая часть мира".

Украина Франция Эммануэль Макрон Владимир Зеленский
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