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Синоптики спрогнозировали аномальную жару во Франции и Испании на этой неделе

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Во Франции и Испании на этой неделе может установиться аномальная для этого времени жара, сообщают французские и испанские СМИ.

Согласно прогнозам французской метеорологической службы, температура воздуха в некоторых районах страны может достигнуть 35 градусов по Цельсию. При этом, температура выше 30 градусов по Цельсию ожидается в большинстве регионов Франции.

В национальной метеорологической службе "Метео-Франс" сообщили, что такая жара является "исключительной по времени наступления, продолжительности и географическому охвату".

В службе добавили, что "некоторые города, например, Лион, могут столкнуться с сильной жарой выше 30 градусов, которая будет продолжаться как минимум пять дней, что является редчайшим явлением для мая".

Между тем, на юге Испании, в частности в Андалусии, температура к концу этой недели может достигнуть 43 градусов по Цельсию.

Испанские метеорологические службы указывают, что среднесуточная температура воздуха в настоящее время уже на 10 градусов выше нормы для этого времени года.

Франция Испания
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