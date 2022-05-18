Ракета SpaceX стартовала на орбиту с новой группой интернет-спутников Starlink

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 в среду стартовала на орбиту с очередной партией из 53 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Запуск был осуществлен в 06:59 по времени Восточного побережья США (в 13:59 по Москве) со стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал (штат Флорида).

Это уже 48-й по счету вывод на орбиту группы интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и 4-й в мае. Интернет-спутники весом 290 кг каждый войдут в состав орбитальной группировки SpaceX, которая в настоящее время насчитывает 2321 действующий космический аппарат.

За все прошедшее время SpaceX запустила 2,6 тыс. интернет-спутников Starlink. Некоторые из них вышли из строя или сошли с орбиты.

В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире. По данным SpaceX, интернет сеть Starlink доступна пользователям в 32 странах, в том числе в Северной Америке, Европе, на Дальнем Востоке и в Австралии.

Примерно через час после запуска 53 спутника отделятся от второй ступени ракеты на эллиптической переходной орбите высотой до 340 км. После проверки инженерами SpaceX их работоспособности, спутники с использо ванием собственных ионных двигателей поднимутся на штатную орбиту высотой около 540 км.

Многоразовая первая ступень американской ракеты-носителя Falcon 9 совершила успешную управляемую посадку на плавучую платформу в Атлантике. Вертикальная управляемая посадка первой ступени на морскую платформу-дрон A Shortfall of Gravitas, которая находилась в Атлантике в 650 км от космодрома, была осуществлена через 8,5 минут после старта ракеты. Эта первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9 использовалась для запусков уже в пятый раз.

Кроме того, специальное спасательное судно SpaceX должно будет выловить из воды две створки обтекателя головной части ракеты, которые после отделения будут спускаться на парашютах. Повторное использование обтекателя позволяет экономить компании SpaceX до $6 млн при запусках своих ракет.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в последующем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.