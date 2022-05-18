Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:30

Ле Пен сочла, что расширение НАТО и ЕС не поможет поиску мирных решений с Россией

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Лидер французской ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что расширение НАТО или ЕС затруднит отношения с Россией.

"Я считаю, что на данном этапе объявления о расширении НАТО или ЕС не будут позволять найти мирные решения", - сказала Ле Пен в среду в эфире радиостанции France Inter.

"Паранойя России основывается на расширении НАТО, размещении военных структур близко к ее территории. Я не оправдываю эту паранойю, но нужно учитывать эту позицию. В этом и заключается геополитика", - добавила Ле Пен.

Ранее в среду представители Финляндии и Швеции передали заявки на вступление в НАТО генсеку организации Йенсу Столтенбергу. Процесс принятия нового члена НАТО контролирует Североатлантический совет - основной орган принятия политических решений в альянсе. При подаче заявки на вступление ее сначала рассматривают в совете, после чего соглашение о членстве должно быть ратифицировано на национальном уровне во всех 30 странах альянса.

Марин Ле Пен Франция НАТО ЕС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Вице-премьер РФ Хуснуллин предложил Украине покупать электроэнергию Запорожской АЭС

Турецкие отели начнут принимать карты "Мир"

Турецкие отели начнут принимать карты "Мир"
Военная операция на Украине

Зеленский предложил Раде на 90 дней продлить военное положение на Украине

Bloomberg сообщил о планах США закрыть лицензию для обслуживания госдолга РФ

Bloomberg сообщил о планах США закрыть лицензию для обслуживания госдолга РФ

Число россиян, получивших ИИН в Казахстане, в 2022 году выросло в 10 раз

Турция заблокировала рассмотрение заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО

Турция заблокировала рассмотрение заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО

Молдавия планирует допустить иностранцев к охране госграниц

Молдавия планирует допустить иностранцев к охране госграниц

Финляндия ждет прекращения поставок газа из РФ 20-21 мая

Суд в США арестовал нефть в танкере по иску трейдера "ЛУКОЙЛа" к судовладельцу

Суд в США арестовал нефть в танкере по иску трейдера "ЛУКОЙЛа" к судовладельцу

Netflix сократит около 150 сотрудников на фоне замедления роста выручки