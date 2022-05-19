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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:30

В немецком городе кошек посадили на карантин, чтобы сберечь птиц

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Власти юго-западного немецкого города Вальдорф приказали владельцам кошек держать своих питомцев в помещении до конца августа, чтобы защитить редких птиц в период размножения, сообщает агентство Associated Press.

Указ призван помочь спасти хохлатого жаворонка, который строит свое гнездо на земле и поэтому является легкой добычей для хищников. Популяция птиц в Западной Европе за последние десятилетия резко сократилась.

Власти Вальдорфа написали, что "помимо всего прочего, выживание вида зависит от судьбы каждого отдельного птенца".

Указ, который распространяется на всех кошек в южной части города и будет повторяться в течение ближайших трех лет, как сообщается, вызвал недовольство у владельцев домашних животных.

Глава местной ассоциации защиты животных планирует предпринять юридические шаги, чтобы оспорить этот указ.

"Пожалуйста, сохраняйте спокойствие", - цитирует его Associated Press. "Я могу заверить вас, что мы сделаем все возможное, чтобы остановить эту непропорциональную меру".

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