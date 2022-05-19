Американец погиб под завалом своей песочной норы на пляже

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Подросток, копавший нору на пляже в штате Нью-Джерси, был погребен под песоxным завалом вместе с младшей сестрой. Он погиб, сестра была спасена, сообщает Fox News.

Полиция сообщила, что их офицеры и подразделения скорой помощи были направлены примерно в 16:09 на пляж возле в связи с сообщениями о двух подростках, которых завалило песке. 18-летний Леви Каверли из штата Мэн трагически погиб при обрушении, в то время как его 17-летняя сестра, имя которой не разглашается, была спасена и получила медицинскую помощь на месте происшествия.

По сообщениям полиции, подростки "рыли большую яму, когда она обрушилась и накрыла обоих".

17-летний подросток был первым извлечен из ямы, в то время как экипажи извлекли тело Каверли из песка примерно в 18:45.

Как утверждает Fox News, это не первый случай, когда люди попадают в ловушку на пляжах в этом районе. В июле 2020 года полиция Белмара сообщила, что 8-летний мальчик оказался в ловушке в восьмифутовой яме, и вызванным спасательным бригадам удалось его спасти. В августе 2015 года 12-летний мальчик был доставлен по воздуху в больницу после того, как на его завалило в норе, которую он копал на пляже в Серф-Сити.