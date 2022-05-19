В передаче данных зондом Voyager-1 обнаружились неполадки

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Специалисты лаборатории реактивного движения NASA отмечают неполадки в передаче телеметрических данных исследующим межзвездное пространство зондом Voyager-1, сообщается на сайте лаборатории.

"Межпланетный исследовательский аппарат работает штатно, получая и выполняя команды, посылаемые с Земли, собирает и возвращает научные данные. Однако сведения системы ориентации, позиционирования и управления зондом (AACS) не отражают того, что действительно происходит с зондом", - говорится в сообщении.

Система AACS контролирует ориентацию аппарата, а также поддерживает антенну с высоким коэффициентом усиления, направленную точно в сторону Земли, тем самым позволяя передавать данные специалистам.

"Все говорит о том, что AACS по-прежнему работает, однако измерительные данные, которые она возвращает, неправильны. Например, данные могут быть случайно сгенерированными или могут не отражать реальное состояние системы", - считают в американском космическом ведомстве.

Проблема не спровоцировала активации систем безопасности, которые, по замыслу разработчиков, должны в случае возникновения аномалии перевести космический аппарат в безопасный режим. При активации этого режима аппарат проводит только необходимые операции, а инженеры получают возможность найти причину неполадок. Также не ослабла и сила сигнала, что подтверждает правильную ориентацию антенны по отношению к Земле.

В лаборатории отметили, что специалисты продолжат наблюдать за сигналами зонда, стараясь определить, исходят ли неправильные данные из AACS или другой системы, задействованной в отправлении телеметрической информации.

В настоящий момент автоматическая межпланетная станция Voyager-1 находится в 23,3 млрд км от Земли. Для получения сообщения с Земли и отправки зондом ответа, требуется около двух дней.

Зонды Voyager-1 и его "брат-близнец" Voyager-2 были запущены в 1977 году для исследования дальнего космоса и крупных планет Солнечной системы. Хотя запланированный срок эксплуатации давно истек, они продолжают собирать данные о межзвездном пространстве, оставаясь единственными космическими аппаратами такого рода.

Voyager-2 в данный момент находится приблизительно в 19,5 млрд км от Земли и продолжает работать штатно.