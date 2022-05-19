"Авиалинии "Антонов" перенесли базу в Лейпциг

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Госпредприятие "Антонов" (Киев) временно разместило пять своих самолетов Ан-124-100 "Руслан" в аэропорту Лейпцига (Германия) в связи с невозможностью выполнения международных авиарейсов из Украины. Об этом говорится на странице авиакомпании в фейсбуке (информационный ресурс Meta Platforms Inc., признана в РФ экстремистской организацией и запрещена).

"Там организована работа филиала авиатранспортного подразделения (АТП) ГП "Антонов", известного в мире как авиакомпания "Авиалинии "Антонов", и обустроена база для технического обслуживания указанных воздушных судов", - говорится в сообщении.

В "Антонове" отмечают, что это позволяет предприятию продолжить выполнение коммерческих и государственных заказов по перевозке сверхтяжелых и крупногабаритных грузов.

Вернуться в аэропорт "Киев-Антонов-2" компания намеревается после прекращения военной операции на Украине.