В Молдавии расследуют крупную кражу военного снаряжения со складов армии

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Командование Национальной армии Молдавии начало административное расследование по факту кражи военного имущества. Об этом сообщила "Интерфаксу" пресс-служба министерства обороны, после того как в СМИ появились сообщения о крупной краже военного снаряжения.

"Все собранные материалы были направлены в Инспекторат полиции Кишинева, который возбудил уголовное дело о совершении преступления по факту кражи военного имущества. Также отмечаем, что недостача была обнаружена в ходе приема-передачи должности командира части. Об этом случае проинформирована прокуратура Кишинева", - отмечается в сообщении.

Министерство обороны подчеркивает, что сотрудничает со следственными органами, в ходе расследования "принимаются необходимые меры для установления обстоятельств хищения и виновных".

Ранее телеграм-канал INDEX сообщил о крупной краже военного снаряжения. Согласно документам, которыми располагает редакция, с ноября 2021 года по настоящее время в одной из воинских частей пропала военная экипировка на сумму около 2 млн. леев (около 100 тыс. евро). Это - вещмешки, каски, военная форма, бронежилеты, ботинки и другое снаряжение из партии помощи, которая была предоставлена Национальной армии Молдавии правительством США.

С 2015 года правительство США ежегодно оказывает военную помощь Молдавии в рамках программы Foreign Military Financing. В сентябре 2021 года страна получила от правительства США военную технику на $5 млн для участия в международных миротворческих операциях.