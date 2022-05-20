В США в июне заложат первую стратегическую подлодку нового поколения типа Columbia

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Закладка корпуса первой американской стратегической атомной подводной лодки нового поколения типа Columbiа состоится 4 июня, следует из данных судостроительной компании и Конгресса США.

Официальная церемония состоится на верфи компании General Dynamics Electric Boat в Квонсет-Пойнт (штат Род-Айленд).

На верфи корпорации General Dynamics ранее уже была осуществлена сборка отдельных секций подлодки.

Согласно текущим планам строительства, первую из таких стратегических субмарин планируется спустить на воду в 2027 году.

Первая атомная подлодка класса Columbia обойдется США в $8,5 млрд. Уже выделены средства на строительство второй такой подлодки.

К 2031 году должно быть построено и введено в боевой состав ВМС США 12 подлодок класса Columbia, способных нести 16 межконтинентальных баллистических ракет Trident II D5 с разделяющимися ядерными головными частями индивидуального наведения. Подлодки заменят находящиеся в настоящее время в составе американской ядерной триады 14 устаревших стратегических субмарин класса Ohio, каждая из которых несет 20 ракет Trident II D5.

Предполагается, что на тихоокеанской базе Бангор (штат Вашингтон) будет размещено шесть подлодок, еще шесть – на базе Кингс-Бэй (штат Джорджия) на Атлантике. На боевом патрулировании в мировом океане будут одновременно находиться не менее восьми таких субмарин. Остальные будут проходить текущее обслуживание на базах.

По данным документов Конгресса США, всего на программу замены подлодок в предстоящие годы предполагается потратить $109,8 млрд.

Создаваемые перспективные стратегические атомные подводные лодки класса Columbia рассчитаны на 42-летний срок службы. Строительство осуществляется на верфях компаний General Dynamics Electric Boat и Newport News Shipbuilding.

ВМС США подчеркивают, что программа строительства новых подводных ракетоносцев класса Columbia в данный момент является приоритетной для американских стратегических ядерных сил.