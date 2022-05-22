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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:37

В Брюсселе пройдет встреча Пашиняна, Алиева и председателя Евросовета

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян в воскресенье с рабочим визитом посетит Брюссель.

Как сообщает пресс-служба правительства, в Брюсселе запланирована трехсторонняя встреча Пашиняна с председателем Европейского Совета Шарлем Мишелем и президентом Азербайджана Илхамом Алиевым.

Пашинян проведет также двустороннюю встречу с Мишелем.

Предыдущая трехсторонняя встреча прошла в Брюсселе 6 апреля. Тогда Пашинян и Алиев по итогам переговоров при участии Мишеля договорились о создании комиссии по вопросам делимитации границ между Арменией и Азербайджаном.

Никол Пашинян Ильхам Алиев Шарль Мишель
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