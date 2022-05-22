В Грецию вернулось античное кольцо, украденное во время Второй мировой войны

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Золотое кольцо с печаткой возрастом более 3000 лет, которое было украдено с острова в Эгейском море во время Второй мировой войны, пересекло Атлантику, было куплено венгерским ученым и лауреатом Нобелевской премии, оказалось в шведском музее, после чего вернулось в Грецию. Об этом сообщает Associated Press.

Министерство культуры Греции заявило в пятницу, что ювелирное изделие микенской эпохи с Родоса, украшенное двумя обращенными друг к другу сфинксами, была возвращена шведскими официальными лицами, которые оказали всестороннюю помощь в документировании артефакта и его происхождения.

Греческие эксперты подтвердили исследования, и украшение было передано в Стокгольме Видаром Хельгесеном, исполнительным директором Нобелевского фонда, которому кольцо было завещано венгерским биофизиком.

Фонд, который ежегодно присуждает награды за выдающиеся достижения в нескольких областях, передал его Музею средиземноморских и ближневосточных древностей в Стокгольме.

Министр культуры Греции Лина Мендони поблагодарила Нобелевский фонд и шведские власти за репатриацию, заявив, что это "демонстрирует их уважение к современной Греции и нашим постоянным усилиям по борьбе с незаконным оборотом культурных ценностей".

Кольцо, которое было бы символом статуса местного аристокрта в 3-м тысячелетии до н.э., было обнаружено в 1927 году итальянскими археологами в могиле недалеко от древнего города Ялисоса на Родосе. Этот юго-восточный остров в Эгейском море принадлежал Италии, пока не был включен в состав Греции после Второй мировой войны.

Министерство культуры и спорта заявило, что кольцо было украдено из музея на Родосе во время войны — вместе с сотнями других украшений и монет, которые остаются пропавшими без вести, — и обнаружилось в Соединенных Штатах.

Он был куплен в США в 1950-х или 1960-х годах Георгом фон Бекези, биофизиком и коллекционером произведений искусства, чья коллекция была передана в дар Нобелевскому фонду после его смерти в 1972 году, а оттуда распределена по нескольким музеям.

Хельгесен из Нобелевского фонда сказал, что нет никаких сомнений в том, кому принадлежит кольцо.

"Для нас было очевидно, что кольцо должно быть возвращено", - сказал он. "Этот артефакт представляет очень большую культурно-историческую ценность для Греции".

По сообщению министерства, Стокгольмский музей первоначально идентифицировал кольцо из Ялисоса в 1975 году и связался с греческими властями.

"Но он остался в Стокгольме по причинам, которые не ясны из существующих архивов", - говорится в заявлении в пятницу. Теперь это произведение искусства будет выставлено в музее на Родосе.