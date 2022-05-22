Американские байдарочники нашли в реке череп возрастом 8 тыс. лет

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Фрагмент черепа, который был обнаружен прошлым летом двумя гребцами в штате Миннесота, будет отдан официальным лицам коренных американцев поскольку, как расследование установило, что ему около 8000 лет. Шериф, выставивший его фото в социальной сети был раскритикован индейской общественностью, сообщает Associated Press.

По словам шерифа округа Ренвилл Скотта Хейбла, байдарочники нашли череп в истощенной засухой реке Миннесота примерно в 1180 километрах к западу от Миннеаполиса.

Думая, что это может быть связано с делом о пропаже человека или убийстве, шериф передал череп судебно-медицинскому эксперту и в конечном итоге в ФБР, где судебный антрополог использовал радиоуглеродный анализ, чтобы определить, что это, вероятно, череп молодого человека, который жил между 5500 и 6000 годами до н.э., сказал Хейбл.

"Для нас было полным шоком, что эта кость была такой старой", - сказал шериф.

Антрополог определил, что у мужчины было углубление в черепе, которое, "наводило на мысль о причине смерти".

После того, как шериф опубликовал сообщение об обнаружении в социальной сети, он подвергся критике со стороны нескольких индейцев, которые заявили, что публикация фотографий останков предков оскорбительна для их культуры.

Хейбл сказал, что удалил этот пост из полицейского аккаунта.

"Мы вовсе не хотели, чтобы это было оскорбительно", - сказал Хейбл.

Хейбл сказал, что останки будут переданы представителям племени Верхнего племени Сиу.

Специалист по культурным ресурсам Совета по делам индейцев Миннесоты Дилан Гетч заявил в заявлении, что ни Совет, ни археологи штата не были уведомлены об открытии, чего требуют законы штата, регулирующие уход и репатриацию останков коренных американцев.

Гетч сказал, что пост в социальной сети "продемонстрировал полное отсутствие культурной чувствительности", не назвав человека коренным американцем и назвав останки "маленьким кусочком истории".

Кэтлин Блу, профессор антропологии в Университете штата Миннесота, заявила в среду, что череп определенно принадлежал предку одного из племен, все еще живущих в этом районе.

Она сказала, что молодой человек, скорее всего, питался растениями, оленями, рыбой, черепахами и пресноводными мидиями в небольшом регионе.

"Вероятно, в то время не так уж много людей бродило по Миннесоте 8000 лет назад, потому что, как я уже сказала, ледники отступили всего за несколько тысяч лет до этого", - сказал Блу. "Мы мало знаем об этом периоде".