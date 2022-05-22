82-летняя американка окончила университет

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - 82-летняя женщина из штата Мэриленд окончила университет и получила степень бакалавра, сообщает агентство United Press International

82-летняя Мэй Бил, у которой была долгая карьера медсестры, пришла в Университет Мэриленда в пожилом возрасте, чтобы получить степень в области управления бизнесом. Она хотела получить навыки для развития бизнеса по планированию мероприятий.

Мэй сказала, что она работала LPN в Центрах Medicare и Medicaid Министерства здравоохранения и социальных служб, когда ее вдохновило заняться планированием мероприятий.

"Мои начальники думали, что во мне есть что-то особенное", - сказала она. "Когда я работала в Центрах Medicare и Medicaid Services, я организовала несколько крупных мероприятий, и все были впечатлены этим, поэтому я начала координировать их информационные конференции по ИТ".

Несколько лет назад Бил решила получить степень бакалавра, чтобы помочь уже своему собственному бизнесу.

Мэй отпраздновала свой 82-й день рождения во вторник и прошла через сцену актового зала в среду, чтобы получить свой диплом.