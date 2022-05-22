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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:53

Посла США вызвали в МИД Турции из-за заявления перед митингом в Стамбуле

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Посол США в Анкаре Джефф Флейк в воскресенье был вызван в министерство иностранных дел Турции из-за заявления дипмиссии. Об этом, ссылаясь на МИД Турции, сообщило агентство "Анадолу".

Дипмиссия США выпустила предупреждение с необоснованными, по мнению Турции, утверждениями о действиях полиции страны.

Американское посольство обратилось к гражданам США в преддверии митинга 21 мая в Стамбуле. Дипломаты предупредили соотечественников о том, что турецкие силовики могут действовать жестко в ходе подобных мероприятий.

"Послу выражено недовольство турецкой стороны в связи с заявлением", - пишет агентство.

Турция США
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