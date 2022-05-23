Полковника КСИР застрелили в Тегеране

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Полковник иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) был убит днем в воскресенье в Тегеране, сообщают иранские СМИ.

По данным корреспондента официального иранского информагентства IRNA, офицер был застрелен около 16:00 по местному времени возле своего дома двумя мотоциклистами. Утверждается, что в него было выпущено пять пуль.

В заявлении КСИР, которое цитирует IRNA, погибший идентифицирован как полковник Сайяд Ходаи. Убийство там назвали "преступным террористическим актом", совершенным "контрреволюционерами и агентами глобального высокомерия". Как поясняет Al Arabiya, под "контрреволюционерами" КСИР подразумевает оппозицию, а под "агентами глобального высокомерия" - США и их союзников.

Как сообщает агентство Fars, прокуратура Тегерана также характеризует произошедшее как теракт. Отмечается, что подозреваемые скрылись с места преступления после убийства, их разыскивают.

Al Arabiya обращает внимание, что почти одновременно появлением новости об убийстве Ходаи КСИР выпустил заявление, в котором сообщил о задержании "сети головорезов", связанных с израильской разведкой.