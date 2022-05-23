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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 02:34

Новый премьер-министр Австралии Альбанезе принял присягу

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Лидер победившей в Австралии Лейбористской партии Энтони Альбанезе в понедельник приведен к присяге в качестве нового премьер-министра, сообщает телеканал 7NEWS.

Одновременно присягу приняли: в качестве вице-премьера - Ричард Марлз, министра иностранных дел - Пэнни Вонг, министра финансов - Кэти Галлахер, казначея - Джим Чалмерс.

Позднее в понедельник Альбанезе и Вонг отправятся в Японию, где состоится саммит QUAD - четырехстороннего консультативного механизма по вопросам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе. В QUAD входят США, Австралия, Индия и Япония.

Альбанезе накануне сказал журналистам, что в воскресенье вечером поговорил по телефону с президентом США Джо Байденом и с "нетерпением ждет встречи с ним", а также с лидерами всех стран, входящих в "четверку", на полях саммита.

Австралия Энтони Альбанезе QUAD
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