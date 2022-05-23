Умер создатель дизайна "Звезды смерти" из "Звездных войн"

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Концепт-художник Колин Кантуэлл, придумавший дизайн космических кораблей и "Звезды смерти" для киносаги "Звездные войны", умер в субботу у себя дома в Колорадо в возрасте 90 лет. Об этом в понедельник сообщает The Guardian.

Кантуэлл родился в 1932 году в Сан-Франциско. Он работал со Стэнли Кубриком при создании фильма "2001 год: Космическая одиссея" (1968 год), для которого он разрабатывал спецэффекты.

В 1974 году художник познакомился с Джорджем Лукасом, который предложил ему присоединиться к работе над фильмом "Звездные войны". Первая часть франшизы - "Эпизод IV: Новая надежда" - вышла в 1977 году.