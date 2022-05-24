Опрос показал, что американцы считают защиту экономики США важнее санкций против РФ

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Все больше американцев считает, что приоритетом для Вашингтона должны быть не санкции против РФ, а защита экономики США в связи с действием этих ограничений, свидетельствуют результаты опроса Associated Press (AP) и исследовательского центра NORC.

Согласно опросу, 45% взрослых жителей США полагает, что введение эффективных санкций против России должно стать первоочередной задачей страны. Однако больше респондентов - 51% - считает, что властям следует в этих условиях ограничить ущерб экономике США.

Ранее, в апреле, число респондентов, считающих приоритетом введение санкций против РФ, было больше - 55%.

AP поясняет, что изменения в общественном мнении отражают влияние роста цен на жизнь жителей США, и что, согласно результатам опроса, вера американцев в способность президента Джо Байдена урегулировать украинскую ситуацию снижается.

Около 45% американцев одобряют работу Байдена в сфере отношений с Россией, в то время как 54% имеют противоположную точку зрения.

На прошлой неделе AP обнародовало первую часть этого опроса. Тогда сообщалось, что лишь 39% жителей США теперь одобряют деятельность Байдена на посту президента, что является самым низким показателем за все время его президентства. На данный момент лишь 2 из 10 респондентов считают положительными тенденции в политике или экономике США.

Две трети американцев также оценивает отрицательно экономическую политику Байдена на посту президента.

Опрос общественного мнения проходил 12-16 мая, в нем приняли участие 1 172 совершеннолетних жителя США. Возможная статистическая погрешность составила 4 процентных пункта.