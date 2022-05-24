Глава Минторга США призвала изолировать РФ от преимуществ мировой экономики

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Министр торговли США Джина Раймондо во вторник призвала надолго лишить Россию преимуществ глобальной экономики.

"Россия должна испытать серьезные долгосрочные последствия за свое поведение. Ее необходимо на долгое время лишить преимуществ мировой экономики и глобального экономического порядка", - заявила Раймондо на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Она отметила, что меры экспортного контроля в отношении РФ "в ближайшем будущем не отменят".

Раймондо также сказала, что сейчас преждевременно говорить о нормализации отношений между США и РФ.

"Сейчас мы даже не можем начинать обсуждение этого вопроса. Даже думать об этом преждевременно", - подчеркнула глава Минторга США.