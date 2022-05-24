Ученые спрогнозировали в 2022 году несколько разрушительных ураганов в Атлантике

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - В 2022 году в Атлантике, по данным Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), ожидается шесть мощных ураганов, сообщает портал Axios.

"Согласно опубликованному во вторник прогнозу Национального управления океанических и атмосферных исследований, предстоящий сезон ураганов в Атлантике, вероятно, будет необычайно активным", - сообщает издание.

В NOAA заявили, что с вероятностью в 65% активность предстоящего сезона ураганов будет выше средней. На данный момент самый активный сезон ураганов был в 2020 году.

Управление отмечает, что ожидается около 14 бурь различной интенсивности. От шести до десяти из них перерастут в ураганы, а от трех до шести, возможно, перерастут в ураганы самой большой мощности.

NOAA составляет прогноз, учитывая температуру поверхности моря в бассейне Атлантического океана в Северной Америке и наличие явления Ла-Нинья в тропической части Тихого океана. Ла-Нинья характеризуется уровнем охлаждения воды выше среднего вблизи экватора.

Сезон ураганов в Атлантике длится с 1 июня по 30 ноября. Наиболее разрушительные ураганы обычно наблюдаются с 20 августа до начала октября, статистический пик - 10 сентября.

С 1953 года имена тропическим штормам над Атлантикой присваиваются из шести списков по очереди в соответствии с жестким регламентом Всемирной метеорологической организации.