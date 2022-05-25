Премьер Белоруссии заявил, что санкции укрепляют сотрудничество с Россией

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Белорусский военно-промышленный комплекс в условиях санкций Запада развивает сотрудничество с Россией, заявил в эфире телеканала "Беларусь-1" во вторник премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.

"Военно-промышленный комплекс Белоруссии не первый год под санкциями в том или ином формате. Поэтому мы готовились к ухудшению ситуации, мы занимались импортозамещением, мы укрепляли связи с российскими производителями", - отметил он.

Глава белорусского правительства пояснил, что военно-промышленный комплекс активно развивается в последнее время, совершенствуются хорошо известные направления, появляются новые работы.

"Сейчас очень востребовано оружие не только для внутренних нужд Республики Беларусь, но и для Российской Федерации. У нас есть совместные программы", - уточнил премьер-министр. Российский ВПК при этом он назвал одним из мировых лидеров в производстве и торговле вооружением и военной техникой.

Кроме того, Головченко признал, что санкции принесли с собой и сложности. "Есть сложности - очень масштабные импортные ограничения. Не секрет, что мы использовали и западные комплектующие в нашей продукции", - сказал он.