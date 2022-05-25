Президент Южной Кореи проведет заседание Совета нацбезопасности после запусков КНДР

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель Фото: EPA/ТАСС

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Президент Южной Кореи Юн Сок Ель будет председательствовать на заседании Совета национальной безопасности после проведенных Северной Кореей трех запусков баллистических ракет в среду, сообщает "Ренхап".

Заседание назначено на 7:30 (1:30 по Москве).

По данным южнокорейских военных, Северная Корея в среду выпустила три баллистические ракеты в сторону Японского моря.

Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи сообщил, что обнаружил пуски из района аэропорта Сунан в Пхеньяне около 6 часов утра, 6:37 утра и 6:42 утра соответственно.

"Усиливая мониторинг и бдительность, наши военные в тесном сотрудничестве с Соединенными Штатами поддерживают полную боеготовность", - говорится в сообщении военных.

Испытания в Северной Корее прошли спустя сутки после завершения визита президента США Джо Байдена в Южную Корею и Японию.