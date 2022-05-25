США проводят консультации с союзниками по поводу запусков ракет КНДР
Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Индо-Тихоокеанское командование США заявило, что Вашингтон осведомлен о ракетных запусках, проведенных Пхеньяном в среду и проводит необходимые совещания.
"Мы осведомлены о многочисленных сегодняшних запусках баллистических ракет КНДР и проводим оценку и тесные консультации с нашими союзниками и партнерами", - говорится в пресс-релизе.
"Приверженность США защите Республики Корея и Японии остается непоколебимой", - отметили военные.
В сообщении также подчеркивается, что "ракетные пуски подчеркивают дестабилизирующее влияние незаконной оружейной программы КНДР".
По данным южнокорейских военных, Северная Корея в среду выпустила три баллистические ракеты в сторону Японского моря.
Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи сообщил, что обнаружил пуски из района аэропорта Сунан в Пхеньяне около 6 часов утра, 6:37 утра и 6:42 утра соответственно.
Между тем, японские официальные лица заявили, что ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны страны, и пока не поступало сообщений о повреждениях кораблей или самолетов.
Испытания в Северной Корее прошли спустя сутки после завершения визита президента США Джо Байдена в Южную Корею и Японию.