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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:03

США проводят консультации с союзниками по поводу запусков ракет КНДР

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Индо-Тихоокеанское командование США заявило, что Вашингтон осведомлен о ракетных запусках, проведенных Пхеньяном в среду и проводит необходимые совещания.

"Мы осведомлены о многочисленных сегодняшних запусках баллистических ракет КНДР и проводим оценку и тесные консультации с нашими союзниками и партнерами", - говорится в пресс-релизе.

"Приверженность США защите Республики Корея и Японии остается непоколебимой", - отметили военные.

В сообщении также подчеркивается, что "ракетные пуски подчеркивают дестабилизирующее влияние незаконной оружейной программы КНДР".

По данным южнокорейских военных, Северная Корея в среду выпустила три баллистические ракеты в сторону Японского моря.

Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи сообщил, что обнаружил пуски из района аэропорта Сунан в Пхеньяне около 6 часов утра, 6:37 утра и 6:42 утра соответственно.

Между тем, японские официальные лица заявили, что ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны страны, и пока не поступало сообщений о повреждениях кораблей или самолетов.

Испытания в Северной Корее прошли спустя сутки после завершения визита президента США Джо Байдена в Южную Корею и Японию.

Джо Байден КНДР
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