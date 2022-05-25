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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:03

Байден распорядился приспустить флаги США в знак уважения к жертвам стрельбы в техасской школе

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден распорядился, чтобы флаги на Белом доме, государственных зданиях, военных объектах и дипломатических миссиях были приспущены в память о жертвах стрельбы в начальной школе в Ювальде (штат Техас).

"В знак уважения к жертвам бессмысленных актов насилия, совершенных 24 мая 2022 года (...) в начальной школе в Ювальде, штат Техас, (...) настоящим приказываю приспустить флаг США на половину флагштока над Белым домом, всеми государственными зданиями и участками земли, всеми военными постами и военно-морскими станциями, всеми военно-морскими кораблями федерального правительства в округе Колумбия и по всем Соединенным Штатам, их территориям и владениям до заката солнца 28 мая 2022 года", - говорится в распоряжении, опубликованном Белым домом.

Президент США планирует выступить с речью о массовой стрельбе позднее.

Как сообщалось, неизвестный открыл стрельбу в начальной школе на юге Техаса, как минимум 15 человек погибли.

"Он застрелил 14 школьников и одного учителя", - заявил губернатор штата Грег Эбботт на пресс-конференции.

По данным губернатора Техаса, стрелком оказался 18-летний мужчина. Сообщается, что он оставил машину у школы, зашел в здание с пистолетом и, по некоторым данным, с винтовкой.

По данным источников в правоохранительных органах телеканала CNN, перед тем как пойти в школу подозреваемый стрелял в свою бабушку.

Сенатор штата Роланд Гутьеррес сообщил CNN, что бабушка была доставлена по воздуху в Сан-Антонио и "все еще держится", согласно информации, полученной им от "Техасских рейнджеров".

Сам стрелок, вероятно, был убит прибывшими на вызов полицейскими.

Джо Байден Грэг Эббот
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