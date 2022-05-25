Япония выразила протест КНДР после запуска ракет

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Япония заявила Пхеньяну протест в связи с проведенными в среду запусками баллистических ракет, сообщают японские СМИ со ссылкой на министра обороны Нобуо Киси.

По его словам, Япония уже выразила протест против последних запусков, поскольку они нарушают резолюции, принятые Советом Безопасности ООН.

Киси подчеркнул, что Япония не может мириться с подобными провокациями, так как запуски угрожают миру и стабильности в регионе и во всем мире.

Как заявил министр обороны Японии, Северная Корея запустила по меньшей мере две баллистические ракеты в среду утром. Первая пролетела около 300 км и достигла максимальной высоты 550 км.

Вторая ракета пролетела около 750 км и достигла высоты около 50 км.

Он добавил, что министерство обороны пытается определить, запустил ли Север третью ракету.

Японское правительство заявляет, что две ракеты, запуск которых был подтвержден, упали за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Между тем, по данным южнокорейских военных, Северная Корея в среду выпустила три баллистические ракеты в сторону Японского моря.

Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи сообщил, что пуски были из района аэропорта Сунан в Пхеньяне около 6 часов утра, 6:37 утра и 6:42 утра соответственно.

Испытания в Северной Корее прошли спустя сутки после завершения визита президента США Джо Байдена в Южную Корею и Японию и на следующий день после саммита лидеров Quad.

В ходе встречи премьер-министр Японии Фумио Кисида, лидеры США, Австралии и Индии осудили ракетные разработки Северной Кореи. Они сказали, что это ведет к неопределенности в регионе.