Британец попал в Книгу рекордов, читая рэп 39 часов подряд

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Британец, работающий школьным учителем в Испании, попал в Книгу рекордов Гиннесса. Он читал фристайлом рэп 39 часов 37 минут и 54 секунды, сообщает агентство United Press International.

35-летний Даниэль Алкон, (сценический псевдоним DAlcon), установил рекорд Гиннесса по продолжительности индивидуального рэп-марафона в Валенсии, Испания.

Алкон, который ранее на час отстал от мирового рекорда в попытке 2021 года, выступал вольным стилем 39 часов 37 минут и 54 секунды, успешно побив существующий рекорд.

Предыдущий рекорд в 33 часа 33 минуты и 16 секунд был установлен американским рэпером Watsky в 2020 году.

Алкон вел прямую трансляцию своего рэп-марафона на YouTube.

"Спасибо всей моей команде, которая внесла такой большой вклад, и людям, которые посвятили хотя бы секунду, чтобы посмотреть его вживую", - написал Алкон в социальной сети.



В YouTube доступно для просмотра 11 часов из его выступления.

