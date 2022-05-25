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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:56

Посол ЛНР в России сообщил о взятии под контроль части трассы Лисичанск-Артемовск

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Союзные силы Народной милиции Луганской народной республики и российской армии взяли под контроль часть трассы Лисичанск-Артемовск и практически "отрезали" подконтрольные украинской армии Северодонецк и Лисичанск от снабжения, сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник.

"Часть стратегической трассы Лисичанск - Артёмовск под полным огневым контролем союзных сил. Перемещение по нему украинских формирований практически невозможно", - написал Мирошник в телеграм-канале в среду.

Он отметил, что "ни ротация живой силы, ни подвоз боекомплекта и снабжения в Северодонецк и Лисичанск практически невозможны".

Хроника 24 февраля – 25 мая 2022 годаВоенная операция на Украине
ЛНР Украина
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