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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:28

РЖД с июня возобновит прерванное из-за COVID пассажирское сообщение с Киргизией

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" в соответствии с решением оперативного штаба по борьбе с COVID-19 летом возобновит пассажирское сообщение с Киргизией, прерванное из-за пандемии в марте 2020 года, сообщила компания.

В расписание возвращаются поезда Бишкек - Самара с отправлением дважды в неделю в обе стороны (с 8 июня), Бишкек-Новосибирск (с 9 июня) отправлением раз в 8 дней, а также беспересадочная группа вагонов Бишкек-Казань в составе поезда Алма-Ата/Бишкек - Казань, которая будет курсировать раз в неделю.

Все ранее действовавшие санитарные ограничения для граждан РФ и Киргизии при въезде на территории стран сняты, ПЦР-тест не требуется, добавляют РЖД.

РЖД Киргизия
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